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Space X вывела на орбиту «искателя планет»
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Space X вывела на орбиту «искателя планет» 

News.ru 1 час назад
Американская компания Space запустила космический телескоп NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) успешно вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом Space X сообщила в своём твиттере.
Старт был осуществлён в 01:51 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Первая ступень ракеты отделилась через три минуты после запуска и успешно села на платформу в Атлантическом океане. Сам аппарат вышел на заданную орбиту через час. Запись трансляции запуска вы можете посмотреть ниже.
Отметим, что во время двухлетней миссии TESS изучит более 200 тысяч звёзд, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли, с целью найти рядом с ними планеты.
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