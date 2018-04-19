Ученые сообщили о заложенной в США «тектонической бомбе замедленного действия»

Тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье США в ближайшие десятилетия может стать эпицентром землетрясения, в результате которого погибнут сотни человек, сообщает Геологическая служба США.

По данным специалистов, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско , где проживают более 2 млн человек, сообщает Los Angeles Times.

В случае землетрясения силой в семь баллов, по подсчетам ученых, погибнут сотни человек. Также в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тыс. домов, оставив без крова почти 500 тыс. жителей.

Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет. Последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году, передает РИА «Новости»

«Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», — заявил ученый.