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Ученые сообщили о заложенной в США «тектонической бомбе замедленного действия»
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Ученые сообщили о заложенной в США «тектонической бомбе замедленного действия» 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тектонический разлом Хэйуорд на западном побережье США в ближайшие десятилетия может стать эпицентром землетрясения, в результате которого погибнут сотни человек, сообщает Геологическая служба США.
По данным специалистов, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, где проживают более 2 млн человек, сообщает Los Angeles Times.
В случае землетрясения силой в семь баллов, по подсчетам ученых, погибнут сотни человек. Также в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тыс. домов, оставив без крова почти 500 тыс. жителей.
Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет. Последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году, передает РИА «Новости».
«Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени», — заявил ученый.
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