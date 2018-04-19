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Ракета «Протон-М» стартовала с Байконура
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«Протон-М» с российским военным спутником стартовал с «Байконура» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала в четверг с космодрома "Байконур" в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.
"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома "Байконур", — сказали в министерстве.
В среду на космодром прибыл командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России Александр Головко. Он осуществлял общее руководство пуском ракеты.
"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 1.12 мск", — сообщили в Минобороны.
Контроль осуществлялся наземными средствами главного испытательного космического центра имени Титова российских Космических войск.
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