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Исследователи разработали солнечные батареи для одежды
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Исследователи разработали солнечные батареи для одежды 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Устройство будет дешево стоить в случае массового производства.
Научные специалисты из Японии сообщают, что они смогли создать солнечные батареи, которые возможно прикреплять к одежде. С такой разработкой пользователи могу заряжать свои мобильные гаджеты.
Изобретение, созданное учреждением «Riken-Toray Industries Inc», представляет собой солнечные панели толщиной в три микрометра, способные без ущерба переносить растяжение и сжатие. В настоящий момент данное устройство тестируется, так как в нем присутствуют недостатки.
Таким образом, батареи рушатся из-за воздействия воды, воздуха. Сейчас исследователи делают все возможное, чтобы устранить недостатки в солнечных батареях.
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