Исследователи разработали солнечные батареи для одежды

Устройство будет дешево стоить в случае массового производства.

Научные специалисты из Японии сообщают, что они смогли создать солнечные батареи, которые возможно прикреплять к одежде. С такой разработкой пользователи могу заряжать свои мобильные гаджеты.

Изобретение, созданное учреждением «Riken-Toray Industries Inc», представляет собой солнечные панели толщиной в три микрометра, способные без ущерба переносить растяжение и сжатие. В настоящий момент данное устройство тестируется, так как в нем присутствуют недостатки.

Таким образом, батареи рушатся из-за воздействия воды, воздуха. Сейчас исследователи делают все возможное, чтобы устранить недостатки в солнечных батареях.

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