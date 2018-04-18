Что рассказали учёные о связи искусства и науки

В Центральном доме художника в Москве прошла «битва» учёных в формате стендапа, посвящённая искусству в науке, — Science Slam Art. За звание лучшего слэмера боролись четыре исследователя из МГУ им. М. В. Ломоносова . Учёные рассказали о красоте горных пород и жидких кристаллов, о взгляде современных урбанистов на мегаполис и визуализации данных из социальных сетей. Победителя определяла публика. Самые бурные аплодисменты сорвал доктор химических наук, профессор РАН Алексей Бобровский с рассказом о свойствах жидких кристаллов. Что успели за 10 минут сообщить учёные о связи искусства и науки, выяснял RT.

Science Slam — это международный проект популяризации науки. На мероприятии молодые учёные представляют широкой публике свои исследования. У каждого спикера есть 10 минут, чтобы интересно и оригинально рассказать о последних достижениях. Победителя определяют зрители — шумомер показывает, кому достались самые бурные аплодисменты.

Science Slam проходят во многих городах России и бывают посвящены определённой научной теме. В этот раз слэмеры рассказали о связи науки с искусством. Предваряя выступления учёных, профессор Сорбонны Ольга Киселёва , отметила, что «тема искусства в науке является самой авангардной в XXI веке».

Магия жидких кристаллов

Победитель Science Slam Art доктор химических наук, профессор РАН Алексей Бобровский выбрал своей темой красоту жидких кристаллов. По его словам, под поляризационным микроскопом, предназначенным для изучения оптических характеристик микрообъектов, кристаллы предстают не только в «новом свете», но и раскрывают перед исследователями свои ранее неизвестные свойства. Характеризуя полученные изображения жидких кристаллов, Бобровский отметил, что «без эстетики и красоты научное исследование невозможно».

«Жидкие кристаллы открыл австрийский учёный Рейнитцер в 1888 году. Он исследовал соединения определённого класса и увидел, что они интересным образом ведут себя при нагревании. Вещества, которые исследовал Рейнитцер, плавятся дважды: вначале дают мутную жидкость, которая уже затем превращается в прозрачную. Он отправил эти вещества своему другу — физику Отто фон Леману, который впервые догадался, что такое эта странная мутная жидкость и ввёл понятие «жидкий кристалл», — сообщил в беседе с RT Алексей Бобровский.

Учёный подчеркнул, что в течение следующих 80 лет жидкие кристаллы не привлекали внимание исследователей. В 20—30-е годы XX века их активно исследовал советский физик Всеволод Фредерикс. Он обнаружил эффект, который получил название «эффект Фредерикса», благодаря которому работают все ЖК-дисплеи. Активное развитие науки о жидких кристаллах началось с 1968 года, когда был запатентован первый ЖК-индикатор.

«То, чем я занимаюсь, было придумано и создано впервые на химическом факультете МГУ в начале 1970-х годов, в лаборатории, где я работаю ещё со студенческих времён. Это жидкокристаллические полимеры — сочетающие свойства жидких кристаллов и свойства полимеров», — отметил Бобровский.

ЖК-полимеры сохраняют структуру жидкого кристалла в твёрдом состоянии при комнатной температуре. Это открывает перспективы их использования для создания сложных оптических элементов — фильтров, дифракционных решёток, уточнил учёный.

«Сейчас активно развивается область, связанная с использованием ЖК-полимеров в качестве материалов, преобразующих энергию света в механическую. Такие полимерные плёнки могут сгибаться, деформироваться и даже перемещаться под действием света. В дальнейшем их можно будет использовать для создания лёгких и компактных микророботов», — подытожил Бобровский.

Булыжник как произведение искусства

В своём выступлении геолог Кирилл Власов , младший научный сотрудник ИЭМ РАН, рассказал, как увидеть в невзрачном камне произведение искусства. В этом учёному помогает поляризационный микроскоп. Срез булыжника толщиной в 30 микрон, помещённый под микроскоп, позволяет разглядеть всю красоту внутренней структуры камня.

«Мы используем свет, добавляя к нему несколько поляризационных фильтров. Таким образом, мы модифицируем световую волну, создавая условия для возникновения цветов, благодаря которым обычный камень напоминает произведение искусства», — отметил Власов.

Именно поляризационный микроскоп помогает отличить метеорит от обычной земной горной породы, подчеркнул беседе с RT Власов. По его словам, в ГЕОХИ РАН, крупнейшее в стране хранилище внеземного вещества, часто присылают образцы якобы найденных метеоритов, использование поляризационного микроскопа позволяет безошибочно выявить природу подобных находок.

Человек в большом городе

Географ-урбанист Руслан Дохов занимается созданием трёхмерных динамических карт мегаполисов. Они помогают, в частности, оценить эффективность инвестиций в инфраструктуру городов. Исследователь продемонстрировал зрителям динамические «виды» Москвы в разные времена года — с наибольшей плотностью населения зимой, и наименьшей — летом в сезон отпусков.

Последний слэмер, социальный психолог Алексей Шипулин , посвятил своё выступление работе с социальными сетями. На основе компьютерного анализа данных учёный построил модель всех связей пользователя в социальных сетях.

«Графы, которые мы строим на основе информации из социальных сетей, напоминают картинки со связями нейронов в мозгу. Анализируя упорядоченный огромный объём не всегда очевидных данных, можно получить почти любую информацию о пользователе», — подытожил Шипулин.