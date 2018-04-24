Ученые вернут зрение слепым 

Американская фирма разработала и провела первые успешные испытания «визуально-кортикального протеза». Бионическое устройство преобразует видеоизображение в специальные электрические импульсы, которые, посредством вживленных в мозг миниатюрных электродов, стимулируют активность нейронов в участках коры головного мозга, отвечающих за обработку визуальной информации. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, недавно известная американская фирма Second Sight сообщила об успешном клиническом испытании новейшего «бионического глаза». Данное устройство представляет собой специальные «очки» с камерой и микрочипа с системой крошечных электродов, которые вживляются в области коры головного мозга, предназначенные для обработки поступающей визуальной информации. Слепая тридцатилетняя женщина, которая добровольно согласилась на трансплантацию нового устройства, «была в состоянии воспринимать и локализовать отдельные фосфены или пятна света без каких-нибудь существенных вредных побочных эффектов». Видеокамера, встроенная в «очки», в обход самих глаз и без использования проводов посылала сигналы непосредственно в нейроны коры головного мозга, отвечающие за обработку зрительных образов. Создание такого имплантата и его успешное испытание на добровольце впервые доказало возможность безопасной стимуляции зрительной коры головного мозга человека. Авторы предложенной бионической системы зрения, которая получила название Oriuon 1, предполагают уже в начале 2017 года подать заявку в соответствующие государственные органы США для получения разрешения на проведение обширных клинических испытаний доработанного устройства «зрительного протеза». Ранее сообщалось, что стволовые клетки помогут вернуть зрение плохо видящим.