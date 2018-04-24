Ещё
Ученые вернут зрение слепым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые вернут зрение слепым 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Американская фирма разработала и провела первые успешные испытания «визуально-кортикального протеза». Бионическое устройство преобразует видеоизображение в специальные электрические импульсы, которые, посредством вживленных в мозг миниатюрных электродов, стимулируют активность нейронов в участках коры головного мозга, отвечающих за обработку визуальной информации. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, недавно известная американская фирма Second Sight сообщила об успешном клиническом испытании новейшего «бионического глаза». Данное устройство представляет собой специальные «очки» с камерой и микрочипа с системой крошечных электродов, которые вживляются в области коры головного мозга, предназначенные для обработки поступающей визуальной информации. Слепая тридцатилетняя женщина, которая добровольно согласилась на трансплантацию нового устройства, «была в состоянии воспринимать и локализовать отдельные фосфены или пятна света без каких-нибудь существенных вредных побочных эффектов». Видеокамера, встроенная в «очки», в обход самих глаз и без использования проводов посылала сигналы непосредственно в нейроны коры головного мозга, отвечающие за обработку зрительных образов. Создание такого имплантата и его успешное испытание на добровольце впервые доказало возможность безопасной стимуляции зрительной коры головного мозга человека. Авторы предложенной бионической системы зрения, которая получила название Oriuon 1, предполагают уже в начале 2017 года подать заявку в соответствующие государственные органы США для получения разрешения на проведение обширных клинических испытаний доработанного устройства «зрительного протеза». Ранее сообщалось, что стволовые клетки помогут вернуть зрение плохо видящим.
МедикФорум: последние новости
Ученые обнаружили смертельную опасность обычных холодильников Учёные создали искусственную кожу, работающую от моргания Как сохранить здоровье волос при стрессе
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины146
Кремль готовит суперманевр440
Британия ответила РФ по делу Скрипаля29
Правительство Британии уличили во лжи29
Арестован главный экономист ЦБ76
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение