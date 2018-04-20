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Ученые создали супер-мышцы
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Ученые создали супер-мышцы 

МедикФорум 42 минуты назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из нескольких стран совместно разработали искусственные мышцы. Суть их работы в том, что они могут заменять мышцы роботам, таким образом, люди копирую технологии природы для разработки своих изобретений. Как удалось узнать сайту МедикФорум, искусственные мышцы были созданы из углеволокна. Их отличает от всех предыдущих аналогичных разработках сверхвысокая прочность. Она намного выше, чем у всех мышцы, которые создавались до этого. Мышцы из углеволокна могут поднимать намного более тяжелые предметы. Это открытие в области робототехники и функционировании подъемных устройств позволит совершить прорыв в создании роботов. Модель сверхмощных искусственных мышц позволяет поднимать массу груза, в 12600 раз превышающую их собственный вес. Планируется, что созданные мышцы можно будет использовать для логистики, а также для сферы услуг. Но сложность заключается в привязке движений роботов к сложным системам электроники, пока этот вопрос еще не решен, ученые над ним работают, чтобы начать применять свое изобретение в реальности. Отмечается, что уникальность разработки в том, что в углеводородной нити появляется способность сокращаться с такими усилиями, при которых в тысячи раз возрастает ее кинетическая энергия. Таким образом подобные мышцы могут удерживать очень большой вес. В итоге тесты показали, что полтора грамма углеволоконной нити, поднимают бутылку наполненную жидкостью. Ранее ученые рассказали о создании искусственных мышц.
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