Ещё
Ученые рассказали как вылечить рак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали как вылечить рак 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США сообщили, что им удалось совершить прорыв в борьбе с раком. Они обнаружили способ победить такой вид этой болезни, который считался ранее неизличимым. Как удалось узнать сайту МедикФорум, кроме того, ученые смогли также найти причину распространения этого вида рака, который в настоящий момент встречается все чаще и чаще среди общего числа случаев. Отмечается, что все дело в мутации. Ученые выяснили, что в генах человека происходят определенные изменения, которые провоцируют появление злокачественных опухолей. Исследования показали, что именно за счет производимых мутаций RAS генов осуществляется стремительный рост раковых клеток. В итоге этот вид рака становится почти невозможно излечить — новые раковые клетки появляются слишком быстро и слишком активно. При этом, чаще всего речь идет о поражении поджелудочной железы. В настоящий момент мутации были обнаружены в трети случаев заболевания раком. Ученые провели тесты и пришли к выводу, что такие виды рака наиболее опасны, поэтому их нужно лечить с помощью решения проблемы с мутацией. Симптоматическое лечение в этом случае не будет приносить какого-то заметного результата, поэтому надо избавится от первопричины. При этом, ученые заявляют, что борьба с мутацией позволит полностью победить эту болезнь. Воздействуя на измененные гены, исследователи надеются победить рак окончательно. В будущем это должно позволить эффективно вести борьбу с опасными онкологическими заболеваниями, от которых ежегодно умирают тысячи людей по всему миру. Ранее ученые рассказали, как вылечить цирроз печени.
МедикФорум: последние новости
Ученые узнали о влиянии черного чая на мозг Ученые: роботы будут угрожать жизни людей Google научился искать раковые клетки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию328
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»316
Роскомнадзор изменит тактику с Telegram
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля92
Путин ввел новую меру пресечения306
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:50
Названа «самая красивая женщина мира»
Шоу-бизнес
00:38
Аришу Волочкову обвинили в недостойном поведении
Шоу-бизнес
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение