Ученые рассказали как вылечить рак 

Исследователи из США сообщили, что им удалось совершить прорыв в борьбе с раком. Они обнаружили способ победить такой вид этой болезни, который считался ранее неизличимым. Как удалось узнать сайту МедикФорум, кроме того, ученые смогли также найти причину распространения этого вида рака, который в настоящий момент встречается все чаще и чаще среди общего числа случаев. Отмечается, что все дело в мутации. Ученые выяснили, что в генах человека происходят определенные изменения, которые провоцируют появление злокачественных опухолей. Исследования показали, что именно за счет производимых мутаций RAS генов осуществляется стремительный рост раковых клеток. В итоге этот вид рака становится почти невозможно излечить — новые раковые клетки появляются слишком быстро и слишком активно. При этом, чаще всего речь идет о поражении поджелудочной железы. В настоящий момент мутации были обнаружены в трети случаев заболевания раком. Ученые провели тесты и пришли к выводу, что такие виды рака наиболее опасны, поэтому их нужно лечить с помощью решения проблемы с мутацией. Симптоматическое лечение в этом случае не будет приносить какого-то заметного результата, поэтому надо избавится от первопричины. При этом, ученые заявляют, что борьба с мутацией позволит полностью победить эту болезнь. Воздействуя на измененные гены, исследователи надеются победить рак окончательно. В будущем это должно позволить эффективно вести борьбу с опасными онкологическими заболеваниями, от которых ежегодно умирают тысячи людей по всему миру. Ранее ученые рассказали, как вылечить цирроз печени.