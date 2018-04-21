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Ученые рассказали, чем грозит жизнь вблизи аэропортов
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Ученые рассказали, чем грозит жизнь вблизи аэропортов 

МедикФорум 17 минут назад
Фото: МедикФорум
Своими выводами о жизни вблизи аэропортов поделились эксперты, представляющие Swiss Tropical and Public Health Institute. По словам швейцарских исследователей из Института тропиков и общественного здоровья, вред здоровью приносит не только грязный воздух. Оказывается, риск развития диабета повышается в разы у тех людей, которые вынуждены проживать в домах, находящихся в непосредственной близости с аэропортами. К такому выводу исследователи пришли после проведения эксперимента, в котором поучаствовало свыше 2,5 тыс. человек. Предметом исследования стали авиационные шумы. В процессе эксперимента было установлено, что шум, который издают взлетающие и приземляющиеся воздушные судна, приносят вред человеческому организму, нарушая работу метаболических процессов. Это может вызвать повышение уровня сахара в крови, как удалось выяснить сайту МедикФорум. Ученые выяснили, что у людей, живущих вблизи взлетно-посадочной полосы, вероятность развития диабета 2-го типа возрастает до 86 процентов. Главная причина возникновения недуга, по словам медиков, — шумы от самолетов. Стоит отметить, что ранее подобное исследование провели польские эксперты. В 2016-ом они заявили, что продолжительность жизни человека зависит не только от качества употребляемой пищи, но и от того, в каком районе он проживает. Так, люди, чьи дома находятся недалеко от аэропортов, живут сравнительно меньше тех, кому посчастливилось приобрести апартаменты в спальном районе. Кроме того, при регулярном воздействии авиационных шумов повышается риск возникновения сердечных болезней и инфаркта. Ранее сообщалось, что инфаркты и инсульты могут происходить из-за шума самолетов.
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