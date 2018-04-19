Ученые объяснили, почему нужно пить вино 

Употребление вина в небольших количествах оказывает благотворное влияние на организм, что подтвердили многие научные исследования. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует в виде умеренного употребления не более 120 граммов натурального вина в день, сообщает Healthy Style. Если не злоупотреблять этим нормативом, здоровье вам скажет «спасибо», утверждают эксперты организации. Какие позитивные эффекты ученые связывают с употреблением вина? Продление жизни. Финские исследователи, изучившие самочувствие 2 468 мужчин за 29-летний период времени, пришли к заключению о том, что у пьющих вино людей смертность на 34 процента ниже, чем у людей, предпочитающих пиво или другие спиртные напитки. Защита от инфаркта. Работа ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения содержит данные о том, что умеренно выпивающие пациенты с повышенным давлением на 30 процентов режезаполучают сердечный приступ, чем не пьющие совсем. Укрепление сердца. Ученые из Университета королевы Марии в Лондоне обнаружили в винах, производимых на Сардинии и в юго-западной Франции, очень большое количество процианидинов. Эти вещества уменьшают вероятность человека пострадать от проблем с сердечно-сосудистой системой. Профилактика диабета. Исследование ученых из Амстердама, проанализировавших данные о здоровье 369 862 человек, обнаружило корреляцию: умеренно пьющие люди имеют на 30 процентов более низкий риск развития диабета 2 типа по сравнению с непьющими. … инсульта. Ученые из Колумбийского университета, пронаблюдав за состоянием 3 176 человек в течение 8 лет, установили: когда человек потребляет умеренное количество алкоголя, вероятность появления тромбов в его сосудах падает примерно на 50 процентов. Ранее МедикФорум писал о том, что российские ученые смогли разработать напиток для уничтожения тяги к алкоголю, способствующей зависимости.