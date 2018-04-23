Ученые назвали самые полезные для здоровья свойства плавания

Медики утверждают, что плавание является одним из лучших видов физической активности: оно улучшает как физическую форму, так и психическое здоровье человека. Если вы решили начать заниматься спортом, но не знаете, какой вид деятельности предпочесть, обратите внимание на плавание. С ним связано так много преимуществ для здоровья, что, кажется, более полезного занятия трудно и представить. Задействует все мышцы. Плавание тренирует все тело и тонизирует почти каждую группу мышц. Мышечное развитие способствует потере жира и веса. Понижает давление. Ряд научных исследований показывают, что плавание отлично действует на функции органов системы кровообращения, благодаря чему нормализуется уровень сахара в крови и снижается повышенное артериальное давление. Помогает при бронхиальной астме. Регулярные занятия плаванием способствуют увеличению объема легких и оздоровляет дыхание. Но главное — плавать в воде, которая не насыщенна дезинфицирующими химикатами: в этом случае у плавающего человека, находящегося в условиях влажного воздуха, могут купироваться симптомы бронхиальной астмы. Помогает похудеть. Плавание отлично помогает сжечь калории, не испытывая при этом тяжелых нагрузок. Улучшает сон. Тот факт, что регулярные сеансы плавания благотворно действуют на людей с бессонницей, был доказан учеными экспериментально. Защищает от депрессии и последствий стресса. Во время плавания в головном мозгу высвобождают эндорфины, — вещества, защищающие от падений уровня «гормона удовольствия» серотонина. Благодаря этому улучшается настроение, проходит беспокойство, улетучиваются тревожные мысли, — в результате у человека повышаются самооценка и уверенность в себе. Также ученые констатируют, что плавание улучшает состояние беременных женщин, людей с деменцией и рассеянным склерозом, и подходит в виде физической нагрузки даже при многих травмах или врожденных нарушениях. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые опровергли полезность и нужность высокого уровня физической активности для здоровья.