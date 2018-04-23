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Учёные назвали 7 неожиданно полезных свойств красного вина
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Учёные назвали 7 неожиданно полезных свойств красного вина 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Специалисты AnySports озвучили 7 неожиданно полезных для здоровья человека свойств красного вина. В то же время учёные советуют ограничивать себя в употреблении напитка (его норма не должна превышать 2-3 бокала в неделю), а также помнить от высоком содержании в продукте сахара.
Споры на счёт вопроса «Пить или не пить вино?» продолжаются в среде служителей науки и поныне. Как стало известно МедикФоруму, одни учёные склоняются к провозглашению полного отказа от какого бы то ни было алкоголя, другие не столь категоричны и допускают употребление вина в разумных количествах, отмечая, что для здоровья более всего полезен именно красный виноградный напиток, а не белый. Выделенные второй категорией научных сотрудников 7 полезных свойств вина представлены ниже.
1. Польза для иммунной системы. Речь идёт о снижении риска заболеваний благодаря содержанию в напитке ресвератрола — вещества, вырабатываемого растениями при их повреждениях, что помогает ему выживать.
2. Улучшение состояния кожи. Всё тот же ресвератрол снижает число вызывающих акне микроорганизмов и придаёт кожному покрову здоровый блеск.
3. Укрепление зубов. В вине содержатся полифенолы, блокирующие патогенные бактерии, препятствуя их приросту к зубам.
4. Улучшение пищеварения. Полифенолы являются пищей для полезных микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека.
5. Расслабление. Благодаря ресвератролу выделяется больше антистрессового белка PARP-1.
6. Снижение массы тела. Имеется мнение, что ресвератрол способствует превращению «белого жира» в «коричневый», то есть в легче сжигаемый.
7. Возможно, улучшение показателей на тренировках. Данное заявление учёных неожиданно ещё и тем, что проверено лишь на лабораторных грызунах, однако специалисты продолжают научную работу в данном направлении.
Стоит помнить, что все вышеописанные полезные свойства относятся лишь к натуральному вину, не к суррогату. Для людей, не употребляющих алкоголь, эксперты советуют пить чистый виноградный сок, которому в равной мере присущи те же положительные особенности воздействия на организм человека.
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