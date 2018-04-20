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Учёные назвали 5 самых опасных весенних заболеваний
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Учёные назвали 5 самых опасных весенних заболеваний 

МедикФорум 27 минут назад
Фото: МедикФорум
Российские учёные изучили динамику заболеваемости жителей государства и выбрали 5 самых опасных недугов, свойственных весеннему времени года. Эксперты призвали граждан в этот период быть особо внимательными к состоянию своего здоровья и не игнорировать малейшие перемены в самочувствии.
Как стало известно МедикФоруму, последнее место топа-5 коварных недугов весны учёные отвели панкреатиту, предпоследнее — холециститу. Обе патологии носят воспалительный характер, в первом случае болезнь поражает поджелудочную железу, во втором — жёлчный пузырь. Как правило, появление указанных заболеваний связано с неверным пищевым поведением, относящимся, к примеру, к практике религиозных постов, когда люди после длительного воздержания от определённых продуктов с наступлением Пасхи «навёрстывают упущенное». Всё это может серьёзно разладить пищеварительную систему и привести к язве желудка, предупредили медики.
В тройку «лидеров» весенних заболеваний попала ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция. Зачастую её провоцирует беспечность людей, одевающихся не по погоде, из-за чего происходит то охлаждение, то перегрев организма.
Второе место в рейтинге отведено обострению язвенных болезней. «По традиции», язвы желудка и двенадцатиперстной кишки проявляют себя с новой силой именно весной, так как в организме усиливаются процессы закисления, а также он получает новую «порцию» стресса, связанную с переходом на световой дневной режим. Обострение может проистекать из-за нездорового питания в этот период, то есть из-за пятой и четвёртой патологий составленного российскими учёными перечня опасных весенних заболеваний.
Сезонную аллергию эксперты признали «королевой» всех свойственных весеннему сезону болезней. Для людей, ей подверженных, она становится серьёзным испытанием, отравляя жизнь во время цветения растений.
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