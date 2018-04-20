Российские ученые смогли заключить убийц бактерий в капсулы 

Исследователи из России выпустили впервые в мире бактериофаги в капсулах. Ранее это вещество выпускалось только в жидких растворах в ампулах. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, лекарственные препараты было до настоящего момента достаточно сложно принимать. Дело в том, что им необходима была полная стерильность. Бактериофаги — это вирусы, которые убивают конкретные опасные бактерии. Они являются прекрасной заменой антибиотикам, поскольку в отличие от антибиотиков влияют только на вредные бактерии и не оказывают воздействие на полезные бактерии или другие клетки организма. После употребление бактериофагов не развивается дисбактериоз, поэтому они намного более безвредные. Однако прием этих препаратов осложнен необходимостью соблюдать стерильность. Поэтому пациенты должны набирать из ампулы вещество каждый раз одноразовым шприцем, кроме того, вещества должны храниться в холодильнике. В итоге такие сложности заставляют многих отказаться от употребления этого лекарства и остановить свой выбор на традиционном, но более опасном лечении антибиотиками. Холдинг «Микроген» уже провел первые клинические испытания разработки. Она сделает лечение бактериофагами более доступным. Ученые сообщают, что проведение всех необходимых тестов и испытаний бактериофага удастся завершить к концу 2019 года. Ученые говорят о том, что после выпуска этого вещества в более доступной форме станет проще лечить инфекции, а также проводить профилактику скрытых инфекций, симптомы которых на первых этапах болезни не заметны. Ранее ученые разработали лекарство от гепатита В.