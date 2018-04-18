Ученые получили первые снимки на новом малом телескопе обсерватории в КЧР

ЧЕРКЕССК , 18 апреля. / ТАСС /. Первые снимки сделали сотрудники Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН Карачаево-Черкесии на новом малом роботизированном телескопе. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий лабораторией физики звезд научного центра, профессор Сергей Фабрика.

"Первый из четырех малых роботизированных телескопов с диаметром зеркала полметра был установлен в конце прошлого года. Получили первые снимки — это красивое скопление Плеяды и скопление Ясли. Первые снимки были получены научным сотрудником САО Эдуардом Емельяновым. Для полной отладки оборудования нам потребуется еще где-то два месяца", — рассказал Фабрика.

Первый малый телескоп будет настроен на изучение радиовсплесков. Его работу планируется полностью синхронизировать с радиотелескопом РАТАН-600.

"Будем отслеживать радиовсплески одновременно в оптическом и радиодиапазоне. В радиодиапазоне всплески могут появиться за несколько миллисекунд (астрофизики пока не знают, где и когда появится радиовсплеск такой огромной яркости), а в оптическом диапазоне, чтобы их зафиксировать, необходимо очень быстро получить изображение с телескопа, иначе сигнал ослабеет в сотни раз", — добавил собеседник агентства.

"Взаимодействие радиотелескопа и малого оптического телескопа будет способствовать получению быстрых и качественных снимков", — подчеркнул ученый.

На малых роботизированных телескопах будут также проводить исследования гамма-всплесков и сверхновых звезд. Новые астрономические инструменты позволят больше узнать о квазарах, активных галактиках, переменных звездах и других космических объектах.

Ученый отметил, что комплекс из малых телескопов позволит получать полноценный спектральный ряд в течение 10-15 минут самых лучших объектов: быстрые радиовсплески и гамма-всплески. «Такую возможность нам даст связка малых инструментов с шестиметровым телескопом БТА (большой телескоп азимутальный). Сейчас во всем мире спектр таких объектов получают через день или два, мы сможем это сделать за 15 минут», — подчеркнул он.

О проекте

Ранее сообщалось, что стоимость проекта Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН, с поддержкой Российского научного фонда, превысит 50 млн рублей. Вспомогательные инструменты будут возведены рядом с БТА.

"Изначально планировалось создать комплекс из шести малых телескопов. По нашему проекту теперь всего будут возведены четыре телескопа. Установку оставшихся трех надеемся провести до конца этого года. Летом, если все пойдет по плану, запустим второй телескоп, он, в частности, будет предназначен для исследования квазаров и экзопланет", — сказал Фабрика.