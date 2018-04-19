Специалисты научили искусственную кожу работать при помощи моргания

Подобные исследования редко проводятся из-за дороговизны.

Научные специалисты смогли добиться того, что искусственная кожа работала посредством моргания. Так, уверены они, кожа работает тогда, пока человек моргает или ходит.

Устройство китайских ученых из Северо-восточного университета, состоит из полимеров — его можно подключать к мозгу. Результаты научной работы представлены в издании Advanced Functional Materials.

Эксперты на протяжении долгого периода разрабатывают девайсы, способные заменить органы чувств. Редкие прорывы в этой сфере случаются из-за того, что исследования, эксперименты дорого стоят.

В этот раз для тестирования светочувствительной кожи брались грызуны. По результатам наблюдений, подчеркивают ученые, их технология может позволить искусственной сетчатке стать намного доступнее.

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