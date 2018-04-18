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До Земли долетел осколок протопланеты
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До Земли долетел осколок протопланеты возрастом 4,5 млрд лет 

ТАСС 55 минут назад
Фото: NASA
Астероид, взорвавшийся в атмосфере Земли в 2008 году, — это осколок протопланеты, расколовшейся 4,5 млрд лет назад на начальном этапе формирования Солнечной системы. По расчетам ученых, протопланета имела размеры "между Меркурием и Марсом", сообщает на своем сайте Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).
Некоторые из осколков упали на Солнце, раскололись при столкновении с другими протопланетами или оказались вне Солнечной системы, другие стали строительным материалом для более крупных планет. К такому выводу пришла международная группа ученых, изучившая фрагменты астероида с участием швейцарских специалистов.
Астероид "2008 TC3" 7 октября 2008 года взорвался над Нубийской пустыней (Судан) в 37 км от поверхности Земли. Ученые установили, что диаметр астероида составлял 4 метра. Позже на месте падения собрали около 50 его фрагментов небесного тела диаметром от 1 до 10 сантиметров и суммарным весом около 4,5 кг.
Выяснилось, что "2008 TC3" относится к редкому типу урейлитов с уникальным минералогическим составом. В нем, в частности, присутствуют алмазы. Исследуя алмазы, имеющие до 100 микрометров в диаметре, швейцарские ученые и их коллеги из Германии и Франции обнаружили примеси хромита, фосфата и железо-никелиевых сульфидов. "Особый состав и морфология этих материалов могут быть объяснены лишь давлением свыше 20 гигапаскалей, при котором формировались алмазы", — пояснили в EPFL.
Ученые пришли к заключению, что астероид "2008 TC3" был частью одной из таких протопланет, разрушившихся при столкновении 4,5 млрд лет назад.
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