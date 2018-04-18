Сибирские ученые нашли гены стрессоустойчивости у растений

Сотрудники лаборатории эволюционной биоинформатики и теоретической генетики ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» проведут идентификацию новых генов устойчивости растений к заболеваниям и стрессовым состояниям. Объектом изучения станут молекулы РНК, которые являются источником информации для синтеза белков.

Как рассказали «РГ» в пресс-службе института, проведение этой работы поддержано Российским научным фондом. По словам руководителя коллектива ученых Дмитрия Афонникова, подобная работа велась и ранее, но в меньших объемах. Анализируя растения дикого картофеля, генетики выделили в них ряд последовательностей. Они могут быть полезными для создания новых сортов, устойчивых к золотистой нематоде.

— Позже, при исследовании РНК ряда сортов ячменя, мы обнаружили ряд новых последовательностей, имеющих сходство с генами устойчивости к патогенам, — сообщил ученый.

Теперь разработанные методы планируется применить на более масштабном уровне. Работа будет вестись с пятью распространенными сельскохозяйственными культурами — картофель, кукуруза, рис, томат и ячмень. А объектом поиска станут гены устойчивости к широкому кругу негативных факторов, таких как засуха, похолодание. По сути, речь идет о создании базы данных для проведения маркер-ориентированной селекции. Она будет доступна для всех селекционеров страны и за ее пределами. Первые практические результаты ученые рассчитывают получить к концу этого года.