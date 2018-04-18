Ученые МИЭТ разработают память будущего

Ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» начали разработку структур на основе материалов фазовой памяти, которые в совокупности с оптическими межсоединениями позволят создать в будущем оптическую память нового поколения.

Созданием оптической памяти нового поколения занимается молодой коллектив ученых под руководством доцента Института перспективных материалов и технологий Петра Лазаренко. Об этом говорится на ресурсе «Ридус» и подтверждено публикацией на странице Ассоциации выпускников института ВКонтакте.

Предварительные результаты экспериментов подтвердили возможность построения полностью оптической памяти: ученым удалось произвести запись и стирание информации в структурах на основе тонких пленок фазовой памяти с помощью фемтосекундных импульсов лазерного излучения.

Большинство современных устройств, в том числе и запоминающих, сейчас работают на электрических импульсах. Повышение их быстродействия поэтому ограничено, как и помехоустойчивость, а также радиационная стойкость.

Разработчики утверждают, что на создание прототипа энергонезависимой памяти потребуется три года.

— За это время нам предстоит отработать технологический маршрут формирования оптической памяти, разработать конструктивно-технологические решения, топологию и конструкторскую документацию, изготовить сам прототип и провести его испытания, — говорит доцент Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко. Он также добавляет, что на создание полноценного чипа, который можно выпустить на рынок, потребуется еще несколько лет.