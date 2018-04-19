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Специалисты рассказали о замедлении высокотемпературной коррозии во время сжатия
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Специалисты рассказали о замедлении высокотемпературной коррозии во время сжатия 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Ученый Сюэ Фэном, представляющий Университет Цинхуа, совместно со своими коллегами из Китая и Германии объяснил замедление высокотемпературной коррозии при сжатии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Journal of Applied Physics.
Исследователи в теории представили коррозию как процесс с тремя основными стадиями. Первая стадия — адсорбция кислорода на поверхность металла, вторая — последующее проникновение вглубь него и финальная — окисление.
По словам ученых, диффузия и химические реакции зависят исключительно от температуры, а взаимные влияния механического напряжения и окисления сильнее заметны во время ее повышения. Итоговые результаты, которые получили специалисты, схожи с показателями образования пленки оксида на кремнии при температуре в 1000–1200 градусов.
Исследователи из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина совместно с коллегами из Германии и Киргизии разработали новый способ обучения электронных носов. По мнению ученых, изобретенные носы являются идеальным устройством для распознавания химических запахов.
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