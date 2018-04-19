Специалисты рассказали о замедлении высокотемпературной коррозии во время сжатия

Ученый Сюэ Фэном, представляющий Университет Цинхуа, совместно со своими коллегами из Китая Германии объяснил замедление высокотемпературной коррозии при сжатии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на журнал Journal of Applied Physics.

Исследователи в теории представили коррозию как процесс с тремя основными стадиями. Первая стадия — адсорбция кислорода на поверхность металла, вторая — последующее проникновение вглубь него и финальная — окисление.

По словам ученых, диффузия и химические реакции зависят исключительно от температуры, а взаимные влияния механического напряжения и окисления сильнее заметны во время ее повышения. Итоговые результаты, которые получили специалисты, схожи с показателями образования пленки оксида на кремнии при температуре в 1000–1200 градусов.