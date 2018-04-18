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Созданы искусственные мышцы на основе углеволокна
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Созданы искусственные мышцы на основе углеволокна 

Мир24 1 час назад
Фото: N+1
Специалисты из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне создали искусственные мышцы на основе углеволокна, пишет Smart Materials and Structures.
Для изготовления искусственных мышц ученые использовали пучок из нескольких тысяч переплетенных между собой углеродных волокон, который погружают в раствор полидиметилсилоксана. Затем его скручивают в нить и ставят в печь на сутки.
Далее нить снова скручивают в спираль, а для того, чтобы она начала сокращаться, через нее пропускают ток. В итоге оказалось, что она может сокращаться так сильно, что ее можно использовать в качестве электрического актуатора.
Стоит отметить, что искусственные мышцы способны поднимать груз, масса которого превышает их вес в 12,6 тысяч раз.
Ранее сообщалось, что американским биологам удалось впервые вырастить из стволовых клеток мышечную ткань, обладающую аналогичными свойствами человеческого сердца.
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