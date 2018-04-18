25 технологий, в которые NASA вкладывает деньги

Американское национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA не просто идет в ногу со временем, а опережает его. В 2018 году управление разделило бюджет в несколько миллионов долларов между 25 инновационными технологиями, предложенными в рамках конкурса учеными из разных исследовательских центров и университетов. Исследовательские группы получили по $125 000 и по $500 000 в зависимости от проекта. Все предложенные технологии понадобятся для продолжения изучения космоса, ближайших планет и Солнечной системы в целом. Наземные программы тоже получают финансирование, но президент США посчитал нужным отказаться от нескольких важных программ, ориентированных на изучение климата.

Технологии, получившие финансовую поддержку, — это в основном прототипы и концепты, на реализацию которых понадобится около 10 лет. Но их создателям предстоит доказать жизнеспособность своих детищ в течение этого года. Какие технологии особенно интересны?

Робот-трансформер

Вездесущий робот-исследователь, способный менять свою форму, создан для того, чтобы передвигаться по любой поверхности. Он может летать, ездить по дороге, исследовать пещеры, скользить по водной глади и плавать под водой. Робот меняет свою форму в зависимости от типа передвижения. Он может катиться как шарик, а потом расправить пропеллеры и полететь.

Помощник астронавта

Биобот — средство для облегчения передвижения астронавтов на чужой планете. Одной из проблем при изучении поверхности других планет для человека может стать тяжесть космического костюма, ведь на себе нужно носить и аппаратуру, и систему жизнеобеспечения. В этом случае на помощь придет биобот, представляющий собой «умную» тележку, прикрепленную к костюму астронавта и постоянно сопровождающую его.

Венерианские листья

«Листья», а точнее LEAVES (Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors), — высотные сенсоры для изучения окружающей среды и атмосферы Венеры (небольшие ультралегкие летательные аппараты, которые могут выдержать суровую венерианскую атмосферу). Фактически они парят, из-за чего отпадает потребность в двигателе, что значительно удешевляет миссию.

Исследователь астероидов

Система для исследования астероидов. Астероиды — хороший источник полезных ископаемых, на некоторых из них даже есть вода. Для того чтобы обнаружить и извлечь металлы и другие ископаемые, и нужна такая система. Изобретатели предлагают построить «завод» на орбите Земли или посылать на астероиды мини-заводы для переработки ископаемых.

Прыгающий робот

Робот-прыгун SPARROW для исследования планет с подледным океаном. Этот робот будет работать на паровой тяге, получаемой от растапливания льда. Робот будет брать образцы почвы и льда и «прыгать» обратно на базу. Прыжки будут гигантскими, поскольку SPARROW будет помогать себе паровым двигателем.

Космические грибы

Супер-грибы для «выращивания» удобной поверхности на любой планете. Не все почвы подходят для строительства космических баз. Поэтому ученые придумали «живой» материал, которым можно засеять нужную часть планеты, чтобы создать подходящую структуру для нужд астронавтов. Это материал с грибковой природой, самовоспроизводящийся, не погибающий при сушке, заморозке и действии радиации. Его можно использовать для создания ровной поверхности, зданий и мебели, поскольку он прочный и пластичный. Этим материалом можно покрывать жилища и космические корабли для защиты от радиации.

Межпланетный мусорщик

Детектор космического мусора. Кубические приспособления, оборудованные датчиками для обнаружения плазменной сигнатуры обломков. Небольшие обломки станций, спутников и т. д. в настоящее время не поддаются обнаружению и представляют опасность для космических аппаратов. Кроме того, предлагаемая технология поможет обнаруживать космическую пыль вблизи других планет, препятствующую безопасной высадке.

Другие технологии

К другим технологиям, получившим финансирование, относятся: «марсианские пчелы» — рой миниатюрных летающих роботов, собирающих информацию на Марсе; проект PROCSIMA, позволяющий существенно ускорить движение небольшого зонда к далеким звездам; воздушная платформа для передвижения по сложной поверхности других планет; солнечные «паруса» для увеличения мощности телескопов и другие невероятные изобретения.