Жители России смогут увидеть необычное полярное сияние 19–20 апреля

Полярное сияние может появиться в небе над Землей 19-20 апреля, также в эти дни ожидаются магнитные бури, сообщается на сайте «Метеовести».

Ученые обнаружили, что в солнечной атмосфере возникла корональная дыра, она извергает поток солнечного ветра, который направляется к Земле.

«По расчетам специалистов, ионизированные частицы достигнут нашей планеты 19-20 апреля. В эти дни возможны геомагнитные бури класса G1, а также полярные сияния. А в районах, расположенных между 50 и 60 градусами северной широты, у наблюдателей будет шанс увидеть «Стива», который появляется в этом диапазоне во время весенних геомагнитных бурь», — говорится в сообщении.

Феномен «Стив» был открыт в 2017 году. Он представляет собой розовато-лиловую светящуюся дугу, напоминающую полярные сияния.