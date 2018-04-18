Ещё
Созданы сверхтонкие солнечные батареи, которые можно крепить на одежду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Созданы сверхтонкие солнечные батареи, которые можно крепить на одежду 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Много ли у вас гаджетов, которые вы постоянно носите с собой? Наверняка помимо смартфона у большинства есть как минимум фитнес-браслет или умные часы, планшет и еще что-нибудь. И каждый этот прибор необходимо заряжать, что делает устройства не такими уж и мобильными. Но, согласитесь, было бы здорово, если бы мы лишь положили смартфон в карман — и он начал бы заряжаться. В будущем такое вполне возможно благодаря группе ученых из Токио, которые создали самые тонкие и в то же время эластичные солнечные батареи.
Разработка японских ученых из Riken-Toray Industries Inc. представляет собой по сути обычные солнечные панели, за тем лишь исключением, что их толщина составляет 3 микрометра, они спокойно переносят растяжение и сжатие, могут без проблем крепиться на ткань и любую другую поверхность, а также выдерживают температуру до 100 градусов Цельсия. Эффективность преобразования энергии составляет примерно 10%, что гораздо выше, чем у любого аналогичного устройства, имеющегося на рынке. По словам одного из авторов проекта Такао Сомия, их солнечные батареи имеют низкую себестоимость, и разработчики ожидают «высокий спрос на эту технологию».
Помимо создания «зарядных устройств из одежды», элементы питания можно использовать и для других нужд. Например, закрепить на палатке, что обеспечит пользователей электроэнергией на природе вдали от цивилизации. Несмотря на довольно хорошие показатели, устройство все еще находится на самом раннем этапе разработки и не лишено недостатков. Например, батареи быстро разрушаются под воздействием воды и кислорода, но японские инженеры планируют справиться с этой проблемой в течение ближайшей пары лет.
Hi-News.ru: последние новости
Российские ученые предлагают очищать воду, «взрывая» ее Российские ученые смоделировали поведение металла в термоядерном реакторе NASA «прозевало» опасный астероид, разминувшийся с нашей планетой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT117
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США224
В Кремле ответили на «план Авакова»205
Тест: Угадайте валюту по купюре6
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника90
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение