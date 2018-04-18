Созданы сверхтонкие солнечные батареи, которые можно крепить на одежду

Много ли у вас гаджетов, которые вы постоянно носите с собой? Наверняка помимо смартфона у большинства есть как минимум фитнес-браслет или умные часы, планшет и еще что-нибудь. И каждый этот прибор необходимо заряжать, что делает устройства не такими уж и мобильными. Но, согласитесь, было бы здорово, если бы мы лишь положили смартфон в карман — и он начал бы заряжаться. В будущем такое вполне возможно благодаря группе ученых из Токио, которые создали самые тонкие и в то же время эластичные солнечные батареи.

Разработка японских ученых из Riken-Toray Industries Inc. представляет собой по сути обычные солнечные панели, за тем лишь исключением, что их толщина составляет 3 микрометра, они спокойно переносят растяжение и сжатие, могут без проблем крепиться на ткань и любую другую поверхность, а также выдерживают температуру до 100 градусов Цельсия. Эффективность преобразования энергии составляет примерно 10%, что гораздо выше, чем у любого аналогичного устройства, имеющегося на рынке. По словам одного из авторов проекта Такао Сомия, их солнечные батареи имеют низкую себестоимость, и разработчики ожидают «высокий спрос на эту технологию».

Помимо создания «зарядных устройств из одежды», элементы питания можно использовать и для других нужд. Например, закрепить на палатке, что обеспечит пользователей электроэнергией на природе вдали от цивилизации. Несмотря на довольно хорошие показатели, устройство все еще находится на самом раннем этапе разработки и не лишено недостатков. Например, батареи быстро разрушаются под воздействием воды и кислорода, но японские инженеры планируют справиться с этой проблемой в течение ближайшей пары лет.