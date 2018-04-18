Создали сверхтонкие солнечные батареи, которые можно прикрепить к одежде

Ученые из Токио изобрели прочные сверхтонкие солнечные батареи, которые можно закрепить на ткани.

В Токио группа исследователей из Riken-Toray Industries Inc. создали фотоэлектрические элементы толщиной всего 3 микрометра. Они крепятся к ткани как рисунок при фотопечати и могут быть растянуты или сжаты без повреждений, выдерживая температуру до 100°C.

Эффективность преобразования энергии составляет около 10% — больше, чем у любого аналогичного проекта. Такао Сомия, член команды исследователей, говорит, что солнечные батареи имеют низкую себестоимость и ожидается большой спрос на эту технологию.

Элементы можно использовать для зарядки переносных устройств, а при размещении на палатке, они обеспечат владельцев электроэнергией на открытом воздухе или во время бедствий.

Несмотря на то, что технология достигла достаточного уровня для практического применения, элементы быстро разрушаются под действием воды и кислорода. Исследователи планируют улучшить стойкость батарей и подготовить их к использованию в течение нескольких лет.

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текст: Иван Маличенко, фото: Pexels