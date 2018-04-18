Как формируются звезды расскажут в Нижегородской Вышке

В НИУ ВШЭ-Нижний Новгород прочтут лекцию «Как формируются звезды». Об этом сообщают организаторы.

Удивительно, но практически всему на Земле мы обязаны космосу. Точнее — звездам. Все те атомы, из которых мы строим дома, весь метал и редкоземельные элементы в батареях смартфонов когда-то были синтезированы в недрах звезд, из останков которых когда-то сформировалась Солнечная система.

Однако, «взрослые» звезды изучены существенно лучше, чем только формирующиеся из межзвездного газа. Почему? Как астрономы их изучают? Можно ли протозвездные облака увидеть невооруженным и вооруженным глазом? Есть ли в космосе спирт, и почему он очень полезен ученым?

Лектор — Петр Михайлович Землянуха — аспирант, младший научный сотрудник Института прикладной физики Российской академии наук

Лекция состоится в пятницу 20 апреля в 18:00 по адресу: Б. Печерская 25/12, в аудитории 305.

Вход свободный, приглашаются все желающие.