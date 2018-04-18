Учёные из НГТУ разработали новые шурупы для лечения спины

Учёные НГТУ разработали шурупы из сверхпрочной керамики для операций на позвоночнике

Разработка проводилась на кафедре материаловедения в машиностроении НГТУ. Сообщается, что материал, из которого сделаны шурупы, гораздо дешевле и надёжнее мировых аналогов.

«Изделие применимо в хирургии и ортопедии. Одна из главных особенностей разработки не цена, а новый материал. При вкручивании в кость во время операций новое изделие сохраняется в целостности, тогда как изделие из обычной керамики крошится. Новый материал увеличивает показатели устойчивости изделия к разрушению», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов

Повышенной прочности удалось добиться за счёт использования сложных соединений, таких как оксид аллюминия с алюмомагнезиальной шпинелью. Кроме того, керамические шурупы не вызывают аллергии и не требуют замены.

«Первые опытные образцы разработали в 2015 году, а потом всё это тестировалось, менялось. Сейчас это уже готовый к испытаниям на животных продукт», — резюмировал в беседе с корреспондентом НГС Юрий Лобанов.

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