Самые долгоживущие существа на Земле обитают в Карибском море

Биологи из Темпльского университета в Филадельфии, изучая флору и фауну Карибского моря, обнаружили самых долгоживущих существ на Земле, обитающих на дне этого водного пространства. Ими оказались глубоководные сидячие черви Escarpia laminata: возраст некоторых представителей этого вида составляет более 300 лет, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science of Nature.

Как пояснили ученые, Escarpia laminata — это достаточно крупные беспозвоночные, которые прикрепляются ко дну моря возле «черных курильщиков» (гидротермальных источников) и живут на одном месте всю жизнь. В рацион этих существ входит планктон и останки других организмов.

Длина червей, внешний вид которых напоминает трубки, в некоторых случаях достигает 50-60 сантиметров. Чтобы выяснить, как быстро растут Escarpia laminata, биологам понадобился год. По их словам, за 365 дней черви прибавили около 0,5 миллиметров. Таким образом, возраст самых длинных особей может превышать 300 лет, подсчитали специалисты.

«Многие особи Escarpia laminata доживают до 250 лет и переходят через границу, которую ни один другой вид живых существ никогда не переходил. Учитывая погрешности в измерении возраста для самых длинных особей этого вида, вполне возможно, что некоторые из них живут еще дольше», — отметил один из исследователей.

По мнению ученых, секрет долголетия сидячих червей кроется в крайне низком уровне смертности, который не превышает 0,6% даже для самых пожилых особей. Предположительно, это может быть связано с низкой температурой вод, в которых живут Escarpia laminata, что в свою очередь замедляет их обмен веществ.

К слову, из сухопутных животных самыми долгоживущими считаются галапагосские черепахи, возраст которых может достичь 250 лет.

Ранее международная группа ученых установила, что гренландские полярные акулы способны жить до 500 лет. К таким выводам специалисты пришли, изучив ядра хрусталиков глаз у 28 самок морских хищниц, выловленных в 2010-2013 годах неподалеку от Гренландии.

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