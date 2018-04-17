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Ученые обнаружили поглощающие пластик бактерии
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Ученые обнаружили поглощающие пластик бактерии 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты нашли способ борьбы с пластиковым мусором. Они обнаружили бактерии, которые способны перемолоть его за несколько дней. Об этом сообщило ИА Nation News.
Первые микроорганизмы, которые уничтожают пластик, обнаружили на свалке в Японии. Ученые определили состав фермента и разработали искусственный аналог. Для задыхающейся от загрязнения Земли это отличный способ избавиться от лишнего мусора. Специалисты планируют усовершенствовать синтезированный раствор, чтобы повысить его эффективность.
Специалисты лаборатории моделирования процессов тепломассопереноса инженерной школы энергетики Томского политехнического университета обнаружили новый способ очистки воды. Ученые полагают, что разрушение взрывами избавит жидкость от загрязнителей, в том числе нефтепродуктов, тяжелых металлов, пестицидов и других опасных веществ.
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