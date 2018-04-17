Ученые обнаружили поглощающие пластик бактерии

Специалисты нашли способ борьбы с пластиковым мусором. Они обнаружили бактерии, которые способны перемолоть его за несколько дней. Об этом сообщило ИА Nation News.

Первые микроорганизмы, которые уничтожают пластик, обнаружили на свалке в Японии . Ученые определили состав фермента и разработали искусственный аналог. Для задыхающейся от загрязнения Земли это отличный способ избавиться от лишнего мусора. Специалисты планируют усовершенствовать синтезированный раствор, чтобы повысить его эффективность.