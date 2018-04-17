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Наука в вузах находит для предприятий уникальные инновационные решения
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Наука в вузах находит для предприятий уникальные инновационные решения 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Научный коллектив при участии аспирантов кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» под руководством профессора Михаила Астахова синтезировал особые, обладающие сильно развитой поверхностью углеродные материалы. На научном сленге их называют вискерсы (от английского whiskers — бакенбарды).
Заказчик — компания «ТЭЭМП» — сформулировала техническое задание по углеродной структуре материала, а ученые выбрали тип материала и технологию его производства, а также создали необходимые прототипы и образцы.
Полученный углеродный материал из органического волокна имеет уникальные свойства — высокую проводимость, повышенную удельную энергоемкость и низкую себестоимость производства, что весьма важно в промышленных инновациях. По совокупным качествам новый материал успешно конкурирует с графеном и одностенными нанотрубками, но он в сотни раз дешевле: если один грамм графена стоит около тысячи долларов, то килограмм углеродных вискерсов — всего 20.
Устройства, созданные на основе разработанного углеродного материала, уникальны по многим параметрам. Например, суперконденсаторные модули успешно работают при температурах минус 60 градусов и ниже.
Важным конкурентным преимуществом суперконденсаторов перед другими источниками тока является большой срок службы — миллион и более циклов заряда/разряда. Уникальная запатентованная конструкция ячеек и модулей позволяет снизить массу и размер суперконденсаторного модуля на 30 процентов.
Суперконденсаторные модули «ТЭЭМП» успешно прошли испытания на железной дороге, в авиации, у автопроизводителей широкого спектра: от малолитражек до городских автобусов и тяжелой гусеничной техники.
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