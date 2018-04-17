Ученые раскрыли секрет «крутизны»

Они решили проверить верно ли утверждение, что окружающие считают человека очень важным, если его лицо не выражает никаких эмоций. Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых участникам показывали рекламу разных брендов одежды. При этом модели либо улыбались, либо сохраняли невозмутимое выражение лица. На снимках были как «звезды», так и обычные люди. Участникам нужно было распределить «крутизну» моделей по шкале от одного до семи. Оказалось, что быть мрачным совсем не круто. Улыбающиеся люди воспринимались как более важные и значительные.