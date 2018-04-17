Ещё
Ученые раскрыли секрет «крутизны»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые раскрыли секрет «крутизны» 

Авторадио 52 минуты назад
Они решили проверить верно ли утверждение, что окружающие считают человека очень важным, если его лицо не выражает никаких эмоций. Исследователи провели серию экспериментов, в ходе которых участникам показывали рекламу разных брендов одежды. При этом модели либо улыбались, либо сохраняли невозмутимое выражение лица. На снимках были как «звезды», так и обычные люди. Участникам нужно было распределить «крутизну» моделей по шкале от одного до семи. Оказалось, что быть мрачным совсем не круто. Улыбающиеся люди воспринимались как более важные и значительные.
Авторадио: последние новости
В Тольятти 11-летняя девочка умерла после посещения фитнес-клуба Это 16 апреля стало самым теплым в Москве за последние 70 лет Минстрой собирается запретить капитальное замуровывание подвалов жилых домов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой154
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
Миру предрекли глобальное финансовое крушение119
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море32
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение