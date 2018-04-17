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У Земли появилось второе магнитное поле
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У Земли появилось второе магнитное поле 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Луна играет важную роль в создании этого второго магнитного поля. Специалисты представили новые данные в Европейском геонаучном союзе 2018 года в Вене (Австрия).
Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) использовали трио спутников SWARM, чтобы обнаружить второе магнитное поле. Основное магнитное поле Земли создается движением перегретого жидкого железа во внешнем ядре. Такие факторы, как намагниченные породы в коре и поток океана, также могут влиять на образование магнитного поля.
Ученые обнаружили, что второе магнитное поле создается оттого, что Луна тянет океаны Земли через основное магнитное поле. Это создает электрический ток, который формирует магнитный сигнал. Второе поле трудно обнаружить, потому что оно в 20 000 раз слабее главного магнитного поля Земли. Только сейчас технологии позволили это сделать.
Используя спутники SWARM, ученые смогли определить магнитные сигналы приливов от поверхности океана до морского дна. Нильс Ольсен, который работал над исследованием, сказал, что это может стать ключом к пониманию изменения климата.
Другая часть представленного исследования была посвящена движению магнитного северного полюса. Исследователи отметили, что магнитный северный полюс отходит от Канады и приближается к России. В этом году он находится в 386 милях от географического северного полюса.
Ученые также выяснили, что магнитный полюс движется со скоростью около 55 км в год. Чем это чревато, точно сказать сложно. Движение магнитных полюсов негативно сказывается на работе спутников, коротковолновой связи и иногда линий электропередач. Если магнитные полюса полностью поменяются местами, нам, возможно, грозит неотфильтрованный поток солнечных лучей, уничтожающий все живое. Но пока это только гипотеза.
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