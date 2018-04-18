В метеорите нашлись алмазы с погибшей планеты

В октябре 2008 года в пустыне Судана ученые подобрали около четырех килограммов обломков метеорита 2008 TC3, который — впервые в истории — удалось заметить еще за день до падения, на подлете к атмосфере Земли, и проследить до самого взрыва на высоте почти 40 километров.

Анализ показал, что погибшее тело относилось к углеродным астероидам редкого типа урейлитов и состояло из графита с включениями алмазных кристаллов. Происхождение урейлитов остается предметом дискуссий, однако новая работа Филиппа Жилле (Philippe Gillet) и его коллег из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), видимо, даст этим гипотезам совершенно неожиданный поворот.

Дело в том, что, по современным представлениям, существуют три механизма образования кристаллов алмаза. Они могут формироваться непосредственно при мощном столкновении астероида с планетой; в космосе — химическим осаждением паров углерода в протопланетной туманности; наконец, в недрах самих планет — под действием высоких давлений и температур.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, Филипп Жилле с соавторами рассказывает об анализе алмазных включений в 2008 TC3. Они оказались сравнительно крупными — до 100 микрометров, что исключает варианты и с «ударным» происхождением, и с осаждением. Остается единственная версия, к которой и пришли ученые: алмазы 2008 TC3 сформировались в недрах планеты, погибшей еще в первые миллионы лет существования Солнечной системы.

Один из фрагментов 2008 TC3 / ©NASA

Затем авторы рассмотрели микропримеси, накопившиеся в этих кристаллах. Среди них обнаружили такие минералы, как хромит, фосфаты, сульфид железа-никеля. Их состав и морфология показали, что рост кристаллов происходил при достаточно внушительном давлении в 20 ГПа (около 200 тысяч атмосфер). Это может означать, что алмазы образовались в планете, которая по размерам где-то между Меркурием и Марсом.

На заре своего развития Солнечная система была полна такими телами: некоторые из них сумели сформировать современные планеты, а другие погибли, упав на Солнце или разлетевшись от ударов друг с другом. «Хотя мы имеем первое надежное свидетельство существования такого крупного погибшего тела, само его присутствие в ранней Солнечной системе предсказывается моделями образования планет», — пишут авторы статьи.