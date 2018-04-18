Ученые обнаружили «космический алмаз» с «планеты-зародыша» внутри упавшего в Африке метеорита (ВИДЕО)

Франции и Группа ученых из Швейцарии Германии исследовала «космический алмаз», обнаруженный внутри метеорита Almahata Sitta, остатки которого были обнаружены на территории Судана в октябре 2008 года. Эксперты пришли к выводу, что алмаз мог образоваться на одной из протопланет около 4,55 млрд лет назад. Научная статья об этом открытии, на которую, в частности, обратили внимание журналисты

Nature Communications

По словам одного из соавторов исследования Филиппа Жилле, алмазы, обнаруженные внутри метеорита, состоят из небольших кристаллов, для образования которых было необходимо сильное давление. «Мы продемонстрировали, что такие большие кристаллы не могли образоваться в результате ударной волны, а скорее появились внутри „планеты-зародыша“, — пояснил ученый в разговоре с AP.

Он добавил, что, по подсчетам ученых, для формирования таких алмазов необходимо давление в 200 тысяч бар (2,9 млн фунт-силы на квадратный дюйм). Для этого загадочная планета должна была быть по размеру сравнима с Меркурием или даже с Марсом, объяснил Жилле.

»Мы ведем речь о том, что к нам в руки попал остаток планеты из первого поколения, которое на данный момент уже исчезло, потому что другие представители поколения либо разрушились, либо вошли в состав более крупных планет", — отметил специалист.

В настоящее время ученые считают, что на ранних этапах эволюции Солнечной системы вокруг Солнца вращалось около ста крупных протопланет, самая маленькая из которых была сравнима с Луной, а самая большая — с Марсом. Со временем такие «планетные зародыши» сталкивались и сливались друг с другом, разрушались или выбрасывались за пределы системы, и в конце концов образовали восемь известных на данный момент планет.

Как объясняет научно-популярный портал, малая часть массы «планет-зародышей» должна была остаться в Солнечной системе в виде астероидов, которые иногда падают на поверхность Земли.

Основными кандидатами на роль таких метеоритов выступают урейлиты, химический состав которых существенно отличается от состава других типов метеоритов и свидетельствует в пользу их протопланетного происхождения.

Так как надежных доказательств этой гипотезы в настоящее время не существует, ученые предполагают, что формирование алмазов в урейлитах можно объяснить не только высоким давлением в недрах протопланеты, но и превращениями графита под действием ударной волны или химическим осаждением из богатого углеродом газа, входящего в состав протопланетного облака.

Портал отмечает, что группа западных ученых с помощью просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), спектроскопии характеристических потерь энергии электронами и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии описала необходимые «экстремальные условия» для формирования алмазов из Almahata Sitta.

Именно из этого следует, что эти условия могли возникнуть только внутри «планеты-зародыша». После того, как алмазы и другие минералы, из которых состоят урейлиты, сформировались, вероятно, «планета-зародыш» столкнулась с другой планетой и разрушилась, а ее вещество частично было выброшено в космос и образовало множество астероидов.