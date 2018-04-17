Ещё
В России появится атлас распространения млекопитающих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится атлас распространения млекопитающих 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Учёные Териологического общества при Российской академии наук совместно с любителями-натуралистами приступили к работе над уникальным зоологическим атласом, сказал ведущий научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН (Ростов-на-Дону), кандидат биологических наук Валерий Стахеев.
«В фауне России зарегистрировано 330 видов зверей. Список постоянно меняется. Животные могут вымирать или, наоборот, расселяться. Редкие и случайные единичные заходы со временем из списков исключаются. Основная часть информации о животных страны сосредоточена в неопубликованных отчётах, дневниках, социальных сетях, различных интернет-ресурсах. Она не систематизирована, а значит, недоступна научному сообществу», — отметил он.
В то же время эксперт подчеркнул, что любители-натуралисты во многих странах играют ведущую роль в регистрации распространения животных. Поэтому в работе над российским атласом участвуют не только учёные-систематики, определяющие вид млекопитающего, но и любители живой природы.
Для взаимодействия учёных и интересующейся аудитории создан интернет-портал «Млекопитающие России», на котором размещаются записи и фотографии зверей, зачастую уникальные. В перспективе это поможет создать национальную базу данных распространения млекопитающих с точным определением каждого вида.
Как пояснил Стахеев, южнороссийская фауна представляет особый интерес. В Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах обитают морские млекопитающие, не встречающиеся в других водоёмах России и даже мира.
Среди них, в частности, каспийский тюлень, черноморская афалина, азово-черноморская морская свинья, обыкновенный черноморский дельфин-белобочка.
Сопоставляя современные сведения с литературными и архивными источниками, учёные лучше понимают, как изменяются не только границы распространения видов животных, но и экосистема в целом.
Териология — раздел зоологии, изучающий млекопитающих. Териологическое общество России при РАН — добровольная общественная организация, объединившая учёных, работающих над изучением млекопитающих. Создано в 1973 году по инициативе московских учёных.
Парламентская газета: последние новости
Эксперты создадут аппараты для исследования стратосферы Сибирские учёные разработали спутниковые охладители Томские учёные узнали, как сделать прогноз погоды более точным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США181
МЧС обратилось к москвичам5
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой33
Крым попадет на украинские деньги177
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение