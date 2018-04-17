В России появится атлас распространения млекопитающих

Учёные Териологического общества при Российской академии наук совместно с любителями-натуралистами приступили к работе над уникальным зоологическим атласом, сказал ведущий научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН (Ростов-на-Дону), кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

«В фауне России зарегистрировано 330 видов зверей. Список постоянно меняется. Животные могут вымирать или, наоборот, расселяться. Редкие и случайные единичные заходы со временем из списков исключаются. Основная часть информации о животных страны сосредоточена в неопубликованных отчётах, дневниках, социальных сетях, различных интернет-ресурсах. Она не систематизирована, а значит, недоступна научному сообществу», — отметил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что любители-натуралисты во многих странах играют ведущую роль в регистрации распространения животных. Поэтому в работе над российским атласом участвуют не только учёные-систематики, определяющие вид млекопитающего, но и любители живой природы.

Для взаимодействия учёных и интересующейся аудитории создан интернет-портал «Млекопитающие России», на котором размещаются записи и фотографии зверей, зачастую уникальные. В перспективе это поможет создать национальную базу данных распространения млекопитающих с точным определением каждого вида.

Как пояснил Стахеев, южнороссийская фауна представляет особый интерес. В Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах обитают морские млекопитающие, не встречающиеся в других водоёмах России и даже мира.

Среди них, в частности, каспийский тюлень, черноморская афалина, азово-черноморская морская свинья, обыкновенный черноморский дельфин-белобочка.

Сопоставляя современные сведения с литературными и архивными источниками, учёные лучше понимают, как изменяются не только границы распространения видов животных, но и экосистема в целом.

Териология — раздел зоологии, изучающий млекопитающих. Териологическое общество России при РАН — добровольная общественная организация, объединившая учёных, работающих над изучением млекопитающих. Создано в 1973 году по инициативе московских учёных.