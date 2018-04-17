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Волгоградские ученые, наблюдающие за мошкой, отобрали 1 500 проб
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Волгоградские ученые, наблюдающие за мошкой, отобрали 1 500 проб 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Ученые ВолГУ определяют оптимальный период для регулирования численности мошки в городе. Сотрудники вуза взяли 1 500 проб на 73 участках водных объектов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, отбор проб и изучение образцов ученые проводят вместе со студентами кафедры экологии и природопользования вуза. Они уже позволили выяснить, что наибольшая концентрация яиц мошки сейчас наблюдается в ериках Волго-Ахтубинской поймы в границах Среднеахтубинского района, а также на берегу Волгоградского водохранилища.
Все обнаруженные насекомые на данный момент находятся в эмбриональной стадии развития. Переход в личиночную стадию ученые прогнозируют не раньше мая. Именно на этом этапе необходимо обработать водоемы от насекомых.
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