Волгоградские ученые, наблюдающие за мошкой, отобрали 1 500 проб

Ученые ВолГУ определяют оптимальный период для регулирования численности мошки в городе. Сотрудники вуза взяли 1 500 проб на 73 участках водных объектов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, отбор проб и изучение образцов ученые проводят вместе со студентами кафедры экологии и природопользования вуза. Они уже позволили выяснить, что наибольшая концентрация яиц мошки сейчас наблюдается в ериках Волго-Ахтубинской поймы в границах Среднеахтубинского района, а также на берегу Волгоградского водохранилища.

Все обнаруженные насекомые на данный момент находятся в эмбриональной стадии развития. Переход в личиночную стадию ученые прогнозируют не раньше мая. Именно на этом этапе необходимо обработать водоемы от насекомых.