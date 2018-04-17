Сибирские учёные разработали спутниковые охладители

Российские учёные создали инновационные охладители для спутников. Разработка принадлежит научным сотрудникам из Сибирского отделения Российской академии наук , сообщает «Русская планета».

Сама конструкция состоит из металлических панелей, которые имеют высокую теплопроводность. Принцип работы устройства схож с тепловыми трубками, которые используют для охлаждения компьютеров. Впрочем, есть и отличия — тепло идёт не по одному каналу, а разнонаправленно.

Размеры панелей также являются их преимуществом: пористые материалы являются компактными, однако заключают в себе «сложную начинку».

В частности, теплоноситель постепенно испаряется вблизи источника тепла — он распределяется вдоль каналов и возвращается обратно.