Сибирские учёные разработали спутниковые охладители 

Российские учёные создали инновационные охладители для спутников. Разработка принадлежит научным сотрудникам из Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает «Русская планета».
Сама конструкция состоит из металлических панелей, которые имеют высокую теплопроводность. Принцип работы устройства схож с тепловыми трубками, которые используют для охлаждения компьютеров. Впрочем, есть и отличия — тепло идёт не по одному каналу, а разнонаправленно.
Размеры панелей также являются их преимуществом: пористые материалы являются компактными, однако заключают в себе «сложную начинку».
В частности, теплоноситель постепенно испаряется вблизи источника тепла — он распределяется вдоль каналов и возвращается обратно.