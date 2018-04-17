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Создан разлагающий пластик фермент
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Ученые обнаружили фермент, разлагающий пластик 

Москва24 5 часов назад
Фото: ТАСС
Созданный американскими учеными фермент расщепляет пластик лучше, чем природный.
Как сообщает "Мир 24", специалисты создали его случайно во время изучения кристаллической структуры нового природного фермента, который расщепляет полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Для проверки одной из гипотез они внесли мутации в активный центр белка, которые должны были "выключить" его активность, однако вместо этого фермент стал работать на 20% эффективнее.
Ранее сообщалось, что японские ученые выяснили, что вязкость воды зависит от ее микроскопических структур. Это открытие поможет разработчикам очистительных фильтров.
Главная характеристика воды — это тетраэдричная структура. Исследователи проследили, как степень этого свойства влияет на отклонение от нормы физических свойств жидкостей.
Оказалось, что максимальная плотность воды проявляется при четырех градусах Цельсия. Подобные качества нашлись у и других соединений. Чем выше уровень тетраэдричности, тем больше они похоже на воду.
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