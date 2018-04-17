Найденный на свалке микроб может помочь решить проблему пластиковых отходов

В лабораторных условиях создан фермент, который может «переваривать» пластик. Ученые сделали это открытие, когда изучали микроб с такой же способностью, найденного на свалке пластика в Японии . Об открытии сообщает сайт Science Alert.

В 2016 году в почве около места переработки пластика в Японии обнаружили бактерию Ideonella sakaiensis, которая, как оказалось, могла перерабатывать пластик полиэтиденттетрафталат (ПЭТ) (его широко используют для создания упаковок и тары). После открытия необычной бактерии стало ясно, что она разлагает пластик с помощью фермента, получившего название ПЭТаза. В процессе изучения этого фермента ученые случайно создали его искусственную модификацию, которая может «поедать» пластик еще быстрее.

Чтобы определить механизм действия ПЭТазы, ученые немного «подредактировали» состав фермента. Исследователи предполагали, что они сделают ПЭТазу более похожей на известный фермент кутиназу (с помощью него происходит разложение кутина, разновидности воска, содержащегося, например, в листьях растений). Однако неожиданно для себя ученые создали версию ПЭТазы, которая «переваривает» пластик гораздо эффективнее.

Видоизмененный фермент разлагает пластик на 20% быстрее природной ПЭТазы. Однако ученые предполагают, что это не предел — способность искусственного фермента перерабатывать пластик можно будет улучшать и дальше, зная механизм его работы. Более того, модифицированная ПЭТаза может «переваривать» пластик полиэтилен фурандикарбоксилат (ПЭФ), а природный фермент на такое не способен.

Ученые заявляют, что необходимо продолжить модифицровать фермент ПЭТазу, чтобы получить ее наиболее быстую и эффективную модиикацию.

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