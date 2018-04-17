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Ученые впервые рассчитали структуру металлического кремния, устойчивую при нормальном давлении
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Ученые впервые рассчитали структуру металлического кремния, устойчивую при нормальном давлении 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Группа исследователей из Корейского института передовых технологий (Южная Корея), возглавляемая Кай-Вей Чангом (Kai-Wei Chang), вычислила существование модификации структуры кремния, которая проводит электричество и даже переходит в сверхпроводящее состояние при атмосферном давлении.
Кремний существует во множестве модификаций строения, самая распространенная кристаллическая решетка — кубическая гранецентрированная, подобная алмазу. В кристалле кремния расстояние между атомами значительно больше, поэтому он относительно непрочен.
Современная электроника использует кремний из-за полупроводниковых свойств, которые легко изменять добавками других элементов.
Помимо кубической решетки, кремний имеет множество метастабильных форм, однако ранее ученые считали, что металлический кремний существует только при значительном давлении. Чанг с коллегами показали возможность существования модификации, названной P6/mSi6, которая достаточно стабильна при атмосферном давлении.
Метастабильные фазы кремния получают двумя методами: большим давлением с последующим резким снятием нагрузки или применением других веществ, которые затем удаляют из структуры кремния.
Корейцы смоделировали комбинацию методов. Свойства соединений общей формулой NaSix (0,5 < х < 6) моделировали на сжатие до 200 тысяч атмосфер. Структура P6/m-NaSi6, имеющая клатратное строение, оставалась стабильной и после снятия давления. Клатраты — соединения включения: атомы одного элемента расположены между атомами кристаллической решетки (в данном случае) другого элемента.
Кристаллическая структура P6/m-NaSi6 и P6/m-Si6 / © Physical Review Letter
Моделирование термической дегазации при температуре в 600 Кельвинов «удалило» натрий с образованием ранее неизвестной структуры кремния P6/m-Si6, устойчивой при атмосферном давлении.
Как известно, в твердом теле существуют разрешенные и запрещенные энергетические зоны, их соотношение определяет проводимость материала. Исследователи рассчитали зонную структуру методом молекулярной динамики (интегрирование уравнений движения частиц) и определили, что модификация обладает свойствами металла, а не полупроводника.
Также вычислили наличие сверхпроводимости при температуре до 12,2 Кельвина (для P6/m-NaSi6 — 13,1 Кельвина), применяя теорию функционала плотности, то есть упростив многоэлектронную волновую функцию электронной плотностью.
Со временем кремний новой структуры вернется в состояние с обычной алмазоподобной решеткой как более устойчивой. Но при обычном давлении и температуре до 125 градусов Цельсия вещество, согласно вычислениям, стабильно для практического применения.
Возможность использовать кремний со столь необычными для нормальных условий свойствами может быть полезна в электронной промышленности.
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