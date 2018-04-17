Чем обусловлена разница в зарплатах ученых в столице и регионах России

"В институтах в Москве один научный сотрудник за этот год получил приблизительно на 1 миллион рублей больше, чем в прошлом году, в Питере — от 500 тысяч до 700 тысяч, в Новосибирске — 150 тысяч; в Перми — 40 тысяч, в Карачаево-Черкесии — 0", — отметил глава РАН. По его мнению, в России образовалась сильная диспропорция, которая воспринимается как несправедливость.

В ответ пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что повышение средней заработной платы научных сотрудников должно составить к 2018 году до 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе, поэтому разница в оплате труда научных сотрудников обусловлена экономикой региона, в котором они работают.

Сколько получает ученый

Старший научный сотрудник Института физиологии растений РАН Игорь Карпычев сообщил агентству «Прайм» , что зарплата ученого в институте зависит от показателя результативности научной деятельности (ПРНД) и может колебаться от 20 до 200 тысяч рублей.

Профессор кафедры Физиологии человека и животных Биологического факультета МГУ Ольга Тарасова рассказала, что в университете существует аналог ПРНД, который рейтингует ученых по результатам научной и преподавательской работы. Если ученый набирает достаточно баллов, то с ним заключают контракт на пять лет, если баллов недостаточно, то ученого могут уволить. Освободившаяся ставка попадает в фонд кафедры, и из этих денег идут доплаты ученым. В среднем профессор на факультете получает около 50-60 тысяч рублей в месяц, научный сотрудник — около 20 тысяч.

В Мурманском морском биологическом центре научный сотрудник получает около 40 тысяч рублей с учетом всех коэффициентов и надбавок.

По словам научного сотрудника Института биоорганической химии РАН Игоря Чернова, уровень доплаты ученым зависит не от региона, а от категории исследовательского института. Институту первой категории Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) выделяет больше средств. А категория института зависит от количества и качества научных публикаций. По его словам, сильные институты есть в Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где доплаты ученым должны быть не меньше московских.

Исполнение «майских указов»

В «майских указах» президента определен рост заработных плат научных сотрудников в 2018 году в 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе. Однако, как показал опрос «Прайм», исполнение указов шло в институтах по-разному.

В Институте физиологии растений надбавку выплачивали только три месяца в размере средней зарплаты. Таким образом, максимум, который мог получить ученый, составил 600 тысяч рублей. При зарплате в 20 тысяч, надбавка составила около 60 тысяч рублей.

Чернов объясняет, что ФАНО с 2017 года выделяет деньги институтам на доплату ученым. Однако, это не всегда позволяет достичь средней зарплаты по Москве. Иногда институты идут на уловки, переводя, к примеру, ученого на полставки, что позволяет приравнять его зарплату к средней. В целом положительно оценивая действия ФАНО, ученый считает ее существенным недостатком то, что исследователи не имеющие статуса «научного сотрудника» не получают надбавку к зарплате. Это касается стажеров, инженеров и завлабов. ФАНО выделяет деньги на институт, институт распределяет средства по лабораториям, а дальше деньги распределяются уже между сотрудниками.

Надбавка ученого в МГУ смешалась с другими выплатами, и вычесть ее из общей зарплаты довольно трудно, поделилась профессор Ольга Тарасова. По ее оценке, в этом году зарплата профессора, доктора наук составила около 70 тысяч рублей. Научные сотрудники Биологического факультета сообщили о разовых выплатах «перед выборами», которые порой достигали 100 тысяч рублей.

В Мурманском морском биологическом центре тоже не смогли назвать сумму одноразовой выплаты «перед выборами», но сказали, что она была значительной.

Зарплата vs Оборудование

Все опрошенные ученые заявили, что материалы и оборудование для научных исследований не менее важны, чем зарплата. Это создает необходимые условия для работы.

В Мурманском центре новое оборудование не закупали с 80-х голов прошлого века. Ученые работают на старом, а иногда покупают что-то на свои деньги, рассчитывая, что институт компенсирует затраты.

Тарасова из МГУ на оборудование не жалуется. По ее словам, университет располагает всем необходимым.

Таким образом, доступ к оборудованию зависит от региона, где находится исследователь. В крупных научных центрах найти нужное оборудование и материалы проще, чем в глубинке. «Здесь получается замкнутый круг, — объясняет Чернов. — Без необходимого оборудования нельзя сделать качественные исследования и, следовательно, получить более высокую категорию для института».

Утечка мозгов

Сергеев в интервью НТВ заявил: «Мы должны сделать науку нашим основным локомотивом роста».

Однако, при нынешней «утечке мозгов» из России сделать это вряд ли удастся.

На прошедшем в марте собрании главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин сообщил, что в период с 2013 по 2016 годы число эмигрировавших из России высококвалифицированных специалистов выросло с 20 до 44 тысяч.

Корее и "С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год", — указал Долгушкин. В Европейском союзе США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии Китае — на 7–10%.

Причины бегства ученых известны: в западных странах условия труда существенно лучше. Это касается не только зарплаты, но и доступа к современному оборудованию, материалам, научной литературе, возможности обмена научными данными. На Западе наука финансируется не только из бюджета, существует множество фондов и организаций, которые выделяют деньги на исследования.

Подводя итог, можно сказать, что зарплата ученого все же зависит от региона, где он работает. Между тем, все опрошенные научные сотрудники указали на то, что на зарплату сейчас никто не живет. Все, так или иначе, подрабатывают на договорах, получают гранты или имеют другой доход.