Ученые уральской обсерватории открыли планету вне Солнечной системы

Ученые международного проекта, созданного в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, обнаружили новую планету вне Солнечной системы. Один из четырех кандидатов в экзопланеты оказался так называемым горячим юпитером.

"Найденная планета получила название KPS-1b. Она обращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом 40 часов. Масса и размеры KPS-1b близки к характеристикам Юпитера, но расположена она очень близко к своей звезде, из-за чего температура ее атмосферы намного выше, чем у газового гиганта Солнечной системы", — рассказали в пресс-службе вуза.

США, Англии, Франции, Нидерландов, Турции, Португалии, Литвы, Италии и Над открытием работали астрономы из Бельгии Канады . Итоговый совместный труд был опубликован в научном журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, который издается в Штатах.

"Программное обеспечение для анализа данных и поиска кандидатов в экзопланеты было разработано в УрФУ. Последующие наблюдения кандидатов проводили, в том числе, российские телескопы в Пулковской и Тункинской обсерваториях, а также — Специальная астрофизическая обсерваториия РАН . Спектральные наблюдения, позволившие узнать массу экзопланеты, были получены в обсерватории Верхнего Прованса", — подчеркнули в уральском вузе.

Открытие экзопланет, поиски которых ведутся не одно десятилетие, позволило исследователям прийти к вывод, что планетные системы — явление в космосе распространенное. Детальные исследования уже известных внесолнечных объектов позволяют приблизиться к пониманию того, как сформировалась и эволюционировала Солнечная система.