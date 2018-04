Ученые уральской обсерватории открыли планету вне Солнечной системы 

Ученые международного проекта, созданного в Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, обнаружили новую планету вне Солнечной системы. Один из четырех кандидатов в экзопланеты оказался так называемым горячим юпитером.

"Найденная планета получила название KPS-1b. Она обращается вокруг звезды, похожей на Солнце, с периодом 40 часов. Масса и размеры KPS-1b близки к характеристикам Юпитера, но расположена она очень близко к своей звезде, из-за чего температура ее атмосферы намного выше, чем у газового гиганта Солнечной системы", — рассказали в пресс-службе вуза.

Над открытием работали астрономы из Бельгии Канады . Итоговый совместный труд был опубликован в научном журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific, который издается в Штатах.