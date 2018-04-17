Доказана возможность существования вымерших разумных существ

Климатолог Гэвин Шмидт (Gavin Schmidt) из Института космических исследований НАСА имени Годдарда и астрофизик Адам Франк (Adam Frank) из Рочестерского университета выдвинули «силурианскую гипотезу», согласно которой древние развитые цивилизации Земли должны были оставить следы своего пребывания на планете. Статья была опубликована в в International Journal of Astrobiology.

Свою гипотезу исследователи назвали в честь силурианцев — разумных рептилий из британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто», которые по сюжету являлись первыми развитыми существами на Земле.

Ученые не пытались представить точные доказательства существования других разумных форм жизни до человечества, а лишь показать, что такая возможность есть. «Силурианская гипотеза» является мысленным экспериментом, который должен помочь ответить на вопрос, можно ли найти свидетельства существования развитых цивилизаций, которые погибли миллионы или миллиарды лет назад.

Согласно Шмидту и Франку, человечество вступило в эпоху антропоцена, когда на биосферу оказывается значительное воздействие со стороны цивилизации. Тем самым деятельность людей «записывается» в геологических отложениях, и эти следы могут быть найдены и изучены исследователями далекого будущего.

Однако здесь, по мнению ученых, возникает парадокс. Цивилизация, которая сможет существовать в течение длительного времени, должна создать устойчивое хозяйство, которое не будет подвергать излишней нагрузке природные экосистемы. Наоборот, заметный геологический след могут оставить те цивилизации, которые быстро достигли пика развития и пришли в упадок из-за исчерпания ресурсов и глобальных изменений в биосфере.

Таким образом, «силурианская гипотеза» предполагает, что геологические следы, подобные тем, что человечество оставляет сейчас, можно было бы найти, поскольку оно далеко от вступления на путь устойчивого развития. К таким свидетельствам относятся, например, массовое вымирание животных, пластмассовый мусор, синтетические загрязнители и стероиды, которые могут сохранятся в течение миллионов лет, а также колебания в соотношении различных изотопов, указывающих на повышение концентрации атмосферного углерода в результате сжигания ископаемого топлива.

В то же время создание синтетических веществ нельзя рассматривать как общий признак всех разумных цивилизаций. Остальные следы могут быть объяснены естественными причинами, такими как повышенная вулканическая активность и другие тектонические процессы, падение астероида или колебания в глобальном цикле углерода. Поэтому ученые приходят к выводу, что обнаружить следы, если они и есть, могут только более тщательные исследования, чем проведенные до сих пор.