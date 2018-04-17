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Ученые случайно нашли способ полностью перерабатывать пластик
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Ученые случайно нашли способ полностью перерабатывать пластик 

News.ru 1 час назад
Ученые случайным образом синтезировали фермент, разрушающий пластик. Это открытие сделает возможной полную переработку пластиковых бутылок и сможет спасти планету от экологической катастрофы.
Новое исследование было начато после того, как в 2016 в Японии обнаружили бактерию, которая может естественным путем расщеплять пластик. Теперь ученым удалось определить ферменты, которые бактерия использует для «переваривания», сообщает The Guardian. Сейчас авторы исследования занимаются улучшением свойств фермента, чтобы начать производить его в промышленных масштабах.
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