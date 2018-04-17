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Пользователи Сети нашли доказательства в пользу «лунного заговора» американцев
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Пользователи Сети нашли доказательства в пользу «лунного заговора» американцев 

ТК «Звезда» 17 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Конспирологи опровергли высадку американских астронавтов на Луну, а также обнаружили корабль пришельцев на старых фотографиях NASA.
С полетов кораблей «Аполлон» прошло уже почти 50 лет, однако споры о том, были ли американцы на Луне, до сих пор не утихают.
Новые доводы в пользу того, что астронавты Nasa инициировали высадку на Луну, предоставили администраторы Youtube канала UFOmania.
На нем было выложено видео с подробным анализом фотографии американских космонавтов на Луне.
На изображении можно увидеть пилота корабля Джона Янга, который занимается сбором лунных образцов.
Однако внимание людей привлекла не знаменитая фотография, а задний фон.
Интернет-пользователи настаивают, что перед ними не что иное, как космический корабль. Помимо корабля, люди рассмотрели базу пришельцев и самих инопланетных жителей.
После того как ролик был размещен в Сети, многие пользователи пришли к выводу, что высадка американскими космонавтами на Луну является не более чем мистификацией, а фотографии были сделаны с Земли при помощи специальной техники.
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