Учёные создали искусственную кожу, работающую от моргания

Учёные из Китая изобрели искусственную кожу, которая для своей автономной работы использует энергию колебаний, к примеру, во время ходьбы либо моргания глаз. В разработке фоточувствительного устройства специалисты применяли полимерный композитный материал, благодаря чему он способен при прямом соединении с мозгом стать синтетическим аналогом глазной сетчатки.

Как стало известно МедикФоруму, искусственная кожа является полностью светочувствительной, детектируя свет в ультрафиолетовой и зримой областях спектра от различных источников, потому эту особенность учёные надеются использовать в разработке устройства, распознающего изображения. Для активации механизма нужно произвести запуск трибоэлектрического сигнала, что совершается всего небольшим механическим движением, таким как моргание.

Уровень работоспособности искусственной кожи тестировался учёными на примере стимуляции первичной моторной головной коры лабораторных грызунов. В эксперименте научные сотрудники Северо-восточного университета в КНР присоединили электрод, принимающий сигнал от нескольких соединенных параллельно друг другу устройств, к определённой точке первичной моторной коры. О том, дошёл ли сигнал до подопытной мыши, эксперты определяли по движению её хвоста: в случае слабости трибоэлектрического сигнала животное не двигалось, при усилении ультрафиолетового излучения, попадавшего на детектор, придаток на заднем конце тела грызуна поднимался вверх.

Исследователи признают, что их изобретение требует существенной доработки, но уверены, что уже сейчас применение этой технологии сильно удешевит искусственную сетчатку ввиду простоты принципа действия разработанного китайскими учёными устройства наряду с его огромным преимуществом, заключающемся в способности функционировать автономно.