Причины покраснения кожи на лице и как с ними бороться

Покраснение кожи на лице может быть ответом на какой-либо раздражающий фактор, а может и сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Причины покраснения кожи могут быть самые разные, и прошли те времена, когда красный цвет лица непременно ассоциировался с крепким здоровьем и молодостью. Рассмотрим наиболее частые факторы, приводящие к красноте кожи лица. Причем коснемся как психологической подоплеки этого явления, так и физиологической стороны, а также попутно обратим внимание на медицинский аспект. Как удалось выяснить сайту МедикФорум, лицо может покраснеть, например, от индивидуальных особенностей кожи человека и содержания пигмента меламина в эпидермисе. У людей со светлым типом кожи, в частности, меньше этого природного красителя, который защищает от вредного воздействия ультрафиолета. Поэтому смуглые от рождения люди практически не краснеют от воздействия солнечных лучей, а обладающие более бледной кожей — наоборот, довольно быстро краснеют. К слову, врачи вообще рекомендуют воздерживаться от принятия «солнечных ванн» ввиду опасности заполучить рак кожи — меланому. Низкая температура воздуха в содружестве с ветром способны вызывать временное покраснение лица, его обветренность. Это состояние обычно проходит после того, как человек отогреется. Но не следует часто подвергать кожу, особенно тонкую и нежную, воздействию пониженных температур и ветра, так как она начнет пересыхать, шелушиться и огрубевать. В осенне-зимний период желательно регулярно пользоваться протекторным (т.е. защитным) кремом, который подойдет для вашего типа кожи. Микротравмы кожи лица из-за различных факторов, например летящего мелкого песка, едких химических реагентов и т.п., вредны для здоровья кожи. Таких травм следует, по возможности, избегать, они также могут быть причиной покраснения кожи. Проявления красноты бывают и при разных видах аллергии, например, пищевой. Аллергическая реакция может носить временный характер, но может стать и постоянным спутником человека, сигнализируя, что в организме накопилось достаточное для проблем со здоровьем количество аллергенов и свободный гистамин начал свою вредную работу. Это достаточно опасно, ведь может привести к осложнениям, например отекам, и сопутствующим заболеваниям, так что лучше всего проконсультироваться на этот счет у грамотного аллерголога и пройти курс терапии. Если аллергия провоцируется вредной работой, то желательно ее поменять. Ведь здоровье — важнее! Иногда краснота объясняется повреждением или воспалением лицевого тройничного нерва. Как правило, это сопровождается острыми болями в различных частях лица (но с одной стороны — правой или левой) и либо повышенной, либо пониженной чувствительностью кожи. Естественно, сразу же следует идти к врачу — терапевту или неврологу. Покраснение кожи на лице может произойти и при продолжительном приеме каких-либо лекарственных средств. Очень важно следовать рекомендациям из инструкции к лекарству, советам лечащего врача. Также следует незамедлительно сообщать ему о любых реакциях организма на принимаемый препарат. Косметические средства, подобранные неправильно или использующиеся в слишком больших количествах, также способны вызвать эффект «краснокожего» лица. При этом нередки зуд и жжение, различные высыпания. Необходимо соблюдать умеренность и осмотрительность в выборе и использовании косметики — это поможет снять покраснение покраснение кожи лица быстро. Вредные привычки, например курение и неумеренное употребление алкоголя, приводят к худшему состоянию кровеносных сосудов и появлению сосудистых сеточек и звездочек всех оттенков красного. Как говорится, у курильщика и любителя лишней чарки все на лице написано. Розацеа — заболевание кожи лица, и демодекоз, вызываемый мелким клещом — нередко поражают различные зоны лица и вызывают его покраснение и опухание, сопровождаясь высыпаниями и зудом. В составлении правильной диагностической картины этих, а также других возможных болезней — купероза, системной красной волчанки, разных сыпей и др. — не обойтись без хорошего дерматолога. Если человек краснеет, когда ему стыдно, это, в общем-то, не так уж и плохо. Значит, его совесть не огрубела и реагирует на собственные неправильные действия или обличение со стороны других людей. Но бывает и так, что кожа на лице чересчур реагирует, когда человек стесняется или слишком переживает о чем-то. Это может быть не столь желательно. Например, работодатели часто ценят более уверенных в себе работников и служащих. Если у человека снижена самооценка, или он имеет какие-то дефекты речи, внешности и т.д., то нередко он может теряться в обществе других, как ему кажется, более уверенных в себе людей. Разливающаяся краснота лица в данном случае — лишь одно из проявлений психоэмоционального состояния: еще может присутствовать потливость рук, заикание, скованность движений и т.п. Опять-таки, незначительные проявления неуверенности и застенчивости вполне нормальны и нередко характеризуют человека с положительной стороны, но слишком интенсивные и продолжительные могут быть в тягость и ему, и окружающим. В данном случае желательно обратится к хорошему психологу, ведь все это может быть проявлением социофобии или других психоэмоциональных расстройств. В любом случае нужно учиться смотреть на вещи более оптимистично. Также гнев, раздражительность и негативный настрой могут отражаться и на лице в виде красноты. Со временем стенки сосудов и капилляров у людей, привыкших выходить из себя по любому поводу, становятся менее эластичными, и это может привести в дальнейшем к нарушениям сердечно-сосудистой системы и даже к преждевременной смерти. Интересна также теория, пытающаяся объяснить механизм покраснения. Как считают некоторые исследователи, прилив крови к лицу — реакция организма на стресс, испытываемый мозгом при чувстве стыда или других сильных переживаниях, и объясняется это потребностью охладить мозг. Ранее эксперты рассказали о причинах появления прыщей.