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Запуск спутника для поиска «второй Земли» компания Илона Маска перенесла на завтра из-за проблем в системе управления
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Запуск спутника для поиска «второй Земли» компания Илона Маска перенесла на завтра из-за проблем в системе управления 

Интересант 2 часа назад
Запуск спутника TESS перенесла на завтра компания честолюбивого бизнесмена Илона Маска SpaceX. Потребовался дополнительный анализ системы управления движением и навигацией. Старт планируется с мыса Канаверал (Флорида, США) на ракете-носителе Falcon 9.
Спутнику, который разработан NASA, предстоит исследовать примерно 200 тысяч звезд, чтобы найти планеты земного типа. С высокоэллиптической орбиты он будет сканировать космос в течение примерно двух лет, передавая информацию раз в 13 дней во время максимального сближения с Землей. Телескоп может покрывать практически весь видимый космос, эта площадь охвата у TESS в 35 раз больше, чем у «Кеплера».
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