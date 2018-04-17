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Япония начнет выращивать органы человека в животных
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Япония начнет выращивать органы человека в животных 

МедикФорум 56 минут назад
Фото: МедикФорум
В Японии дали добро на неоднозначную технологию выращивания органов человека внутри животных. Установлено, что преимущества для людей от этого способа перевешивают все риски. Планы по выращиванию органов человека внутри тел животных могут быть вскоре реализованы в Японии. Власти этой азиатской страны собираются отменить ныне действующий запрет на эту практику. Ожидается, что решение будет принято уже к осени. Панель экспертов, собранных японскими властями, пришла к выводу о том, что проведение подобных экспериментов может поспособствовать научному прогрессу. При этом данная практика получает жесточайшую критику со стороны защитников прав животных, однако ее уже применяют в исследовательских целях в Великобритании и США. Интерес некоторых японцев к применению данной методики настолько огромен, что они даже покидают страну, чтобы работать в иностранных лабораториях в тех странах, где она разрешена. Однако Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий получило совет со стороны научных экспертов, которые согласились с тем, что исследователи должны иметь возможность имплантировать в эмбрионы животных клетки человека. В настоящее время в Японии разрешается только вводить в эмбрионы животных человеческие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Теоретически эмбрионы впоследствии смогут генетически модифицироваться на выращивание определенных органов с помощью технологии редактуры Crispr. Из некоторых научных организаций и ученых в Японии уже выстроилась очередь желающих проводить подобные лабораторные исследования. Эксперты полагают, что создание органов человека в животных вроде свиней может решить проблему нехватки материала для пересадки органов. Каждый день а, в среднем, 20 человек умирает в ожидании подобного рода органов, как показывает статистика. Однако против этой практики активно выступают защитники животных, которые говорят, что ее развитие может привести к реализации самых кошмарных сценарии фильмов ужасов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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