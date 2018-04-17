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Найдено более 100 новых генов, определяющих цвет волос
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Найдено более 100 новых генов, определяющих цвет волос 

360tv.ru 1 час назад
Группа ученых из Австралии, Великобритании, Италии, Китая, Нидерландов и США провели исследования, которые помогли выявить новые генетические зоны, ассоциирующиеся с цветом волос. Об этом сообщило издание Nature Genetics.
Специалисты установили закономерность, при которой у мужчин и женщин появляется различный цвет волос. На окончательный результат влияют два вида меланина, причем у представительниц слабого пола чаще встречаются более светлые оттенки.
Виды меланина — черно-коричневый эумеланин и красно-желтый феомеланин — определяют как цвет волос, так и радужки у человека. Если преобладает первый элемент, то волосы получают темный цвет. Второй дает более рыжий оттенок для женских волос.
В ходе анализа ученые исследовали порядка 300 тысяч человек. В результате были выявлены 124 гена, определяющих цвет волос, не известные ранее.
Кроме того, выяснилось, что тот или иной цвет волос может получиться под влиянием полиморфизмов в регуляторных генах, а не в связанных с пигментацией.
Ранее российские ученые нашли способ очистки воды от примесей. Жидкость они намерены разрушать взрывами. Это удалит из нее нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды и другие опасные вещества.
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